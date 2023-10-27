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Spor

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek olan Trabzonspor hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam ediyor.

AA27 Ekim 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 pas, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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