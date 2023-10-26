Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcularla yapılan analiz nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.

Antrenman öncesi gazetecilerle sohbet eden Avcı, "Biraz yoğun geçiyor. Geçen seferki antrenman da toplantı saatine denk geldi. Bu ara teorik antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ama iyi gidiyor. Çalıştıklarımızı hatırlatmak, yenilerini yerleştirmek gerekiyor. Enerjimiz iyi. İnşallah daha hızla mesafe alacağız." dedi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas katılmadı. Trezeguet ise zaman zaman takımla çalıştı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.