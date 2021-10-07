Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 22:36 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 22:38

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.