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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.

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Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak ve Abdülkadir Ömür ile sakatlığı devam eden Juraj Kucka  katılmadı.     

Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi de takımdan ayrı salonda çalıştı.     

Bordo-mavili ekip, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.     

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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