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Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

IHA2 Mart 2022 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:51
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge, teknik çalışma, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, cuma günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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