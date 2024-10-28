İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2936
  • EURO
    37,0764
  • ALTIN
    3021.48
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın çalışmalarına başladı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Üçerli takımlar halinde 6'ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı geçen Stefan Savic'in antrenmanda yer aldığı bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.