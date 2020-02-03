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Spor

Trabzonspor'da golcü sol bek Novak ile sözleşme tazeleniyor

Fenerbahçe maçında gol atan ve bordo-mavili forma altında 10 gole ulaşan sol bekin işinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

03.02.2020  15:22 - Güncelleme: 03.02.2020  15:22

Ahmet Ağaoğlu yönetimi sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Filip Novak ile her konuda anlaşma sağlamış yüksek komisyon isteyen menajerine takılmıştı. Fenerbahçe maçında gol atan ve bordo-mavili forma altında 10 gole ulaşan sol bekin işinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

EN GOLCÜ SAVUNMACI

Son olarak önceki akşam kritik Fenerbahçe mücadelesinde ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti. 2017-2018 sezonunun devre arasında takıma katılan başarılı futbolcu, geldiği günden bu yana ligde en çok fileleri havalandıran savunma oyuncusu konumunda bulunuyor. Sol beke yeni bir soluk getiren Novak'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

(Sporx)

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