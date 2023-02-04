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Spor

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak 6. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardan iyice kopmak istemiyor.

DEPLASMAN HASRETİ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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