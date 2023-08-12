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Spor

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Dün sahasında oynadığı Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

İdmanda, Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Yarını izinli geçirecek takım, Galatasaray maçının hazırlıklarına 14 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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