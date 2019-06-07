Trabzonspor'da Gaston Campi sesleri
TRABZONSPOR yeni sezonda savunma hattına 1.93 boyundaki stoper Campi’yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzon’un, Portekiz’in Chaves takımında bu sezon kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki stoper için resmi teklifi yaptığı Arjantin basınında yazıldı. Chaves’in sezonun ikinci yarısında Marcao’nun yerine kiraladığı Campi’nin bonservisi Estudiantes kulübünde bulunuyor. Trabzonspor Campi’nin bonservisi için Estudiantes kulübüne 1.3 milyon dolar teklif etti.
Akşam
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