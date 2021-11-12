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Spor

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA12 Kasım 2021 Cuma 20:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 20:15
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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