Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı mesaisi devam ediyor

AA 19 Kasım 2021 Cuma 17:40 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 17:40

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Teknik direktör Avcı, 23 Kasım Salı günü UEFA Gençlik Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda mücadele edecek U19 takımının antrenmanını da ziyaret etti.

Avcı, bir süre sohbet ettiği U19 takımının teknik direktörü Hasan Üçüncü'ye başarı diledi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.