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Spor

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 8 eksik

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Trabzonspor'da 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

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