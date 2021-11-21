Trabzonspor'da Gaziantep FK maçına 4 değişiklik

DHA 21 Kasım 2021 Pazar 10:44 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 10:44

Süper Lig'de çıktığı son 24 maçı da kaybetmeyen, bu sezon ise 12 maç sonunda 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 13'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçında yalnızca 1 puan alabilen rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho, Bakasetas, Koita, Hamsik ve Hüseyin bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak Gaziantep FK karşısında cezalı Uğucan'ın yerine kalede Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, hücum hattında sakatlığı bulunan Bakasetas'ın Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.

KAPTAN NWAKAEME

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anhony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Gaziantep FK karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Erce- Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Gervinho, Koita, Hüseyin, Bakasetas, Hamsik

CEZALI: Uğurcan