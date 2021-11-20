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Spor

Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:31
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Bakasetas'ın katılmadığı, Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Koita'nın ise salonda çalıştıkları öğrenildi.

Antrenmanın ardından 23 yaşına giren Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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