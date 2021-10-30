Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine transfer geliyor

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:09

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanan Gervinho'dan kötü haber geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında atağa kalktığı sırada Marek Hamsik'in gönderdiği topa yetişmeye çalışan Gervinho acı içinde yere yığıldı. Sahayı sedye ile terk eden ve hastaneye götürülüp MR'ı çekilen 34 yaşındaki futbolcunun sağ çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Maç sonrası basın açıklamasında Abdullah Avcı, "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak. Bugün yarışırken devre arası için hazırlık yapıyoruz. Sayısı fazla değil. Her mevkiye bakıyoruz. Bir kenar oyuncusu kadromuza katmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor" sözleriyle Gervinho'nun yerine yapılabilecek bir transfer işareti verdi.