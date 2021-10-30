İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine transfer geliyor
Spor

Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine transfer geliyor

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapatırken, teknik direktör Abdullah Avcı yıldız futbolcunun yerine transfer yapılacağının sinyallerini verdi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:09
ABONE OL

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanan Gervinho'dan kötü haber geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında atağa kalktığı sırada Marek Hamsik'in gönderdiği topa yetişmeye çalışan Gervinho acı içinde yere yığıldı. Sahayı sedye ile terk eden ve hastaneye götürülüp MR'ı çekilen 34 yaşındaki futbolcunun sağ çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Maç sonrası basın açıklamasında Abdullah Avcı, "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak. Bugün yarışırken devre arası için hazırlık yapıyoruz. Sayısı fazla değil. Her mevkiye bakıyoruz. Bir kenar oyuncusu kadromuza katmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor" sözleriyle Gervinho'nun yerine yapılabilecek bir transfer işareti verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.