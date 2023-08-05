İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Giorgos Masouras için yeni teklif yolda
Spor

Trabzonspor'da Giorgos Masouras için yeni teklif yolda

Karadeniz ekibi Trabzonspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Giorgos Masouras'ın transferi için Olympiakos'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fanatik5 Ağustos 2023 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Giorgos Masouras için yeni teklif yolda
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor gelecek sezon kadro planlamasına teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde devam ediyor.

Mislav Orsic'in yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor, eski aşkı Giorgos Masouras'a direksiyonu kırmıştı.

Olympiakos ile 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı takasta Siopis teklif edilmişti, temaslarını yoğun şekilde sürdüren Bordo-Mavililer, teklifini revize etmeye hazırlanıyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yunanistan Milli Takımı'ndan Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis'in arkadaşı olan Masouras, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.