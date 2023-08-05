Trabzonspor'da Giorgos Masouras için yeni teklif yolda

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor gelecek sezon kadro planlamasına teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde devam ediyor.

Mislav Orsic'in yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor, eski aşkı Giorgos Masouras'a direksiyonu kırmıştı.

Olympiakos ile 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı takasta Siopis teklif edilmişti, temaslarını yoğun şekilde sürdüren Bordo-Mavililer, teklifini revize etmeye hazırlanıyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yunanistan Milli Takımı'ndan Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis'in arkadaşı olan Masouras, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.