İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5472
  • EURO
    35,9985
  • ALTIN
    3008.03
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da gözler Adana Demirspor maçında
Spor

Trabzonspor'da gözler Adana Demirspor maçında

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22 Kasım 2024 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gözler Adana Demirspor maçında
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.