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Spor

Trabzonspor'da gözler ara transfer döneminde

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma, orta saha ve forvet bölgelerine takviyeler yapmayı hedefliyor.

IHA2 Ocak 2024 Salı 13:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gözler ara transfer döneminde
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Trabzonspor, 11 Ocak'ta başlayacak transfer tescil döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte sezonun geri kalan bölümünde Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Trabzonspor, diğer taraftan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedefliyor. Trabzon ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililerde hareketlilik başlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görüşleri doğrultusunda transfer sürecini yönetmeyi planlayan yönetim kurulu, ilk planda kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere öncelik verecek. Benkoviç, Fernandes, Larsen, Bardhi, Kourbelis, Fountas ve Umut Bozok gibi isimlerin yanı sıra diğer isimlere gelecek teklifleri de değerlendirecek olan yönetim, savunma, orta saha ve forvet hattına da takviyelerde bulunacak.

YURT İÇİNDE TAKAS ÖN PLANDA

Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas yada kiralama yöntemini ön planda tutacak.

NOKTA TRANSFERLER

Ligin devre arasında yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Karadeniz ekibi, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapacak. Kadro kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen bordo-mavililer, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük bir özen gösterecek. Abdullah Avcı'nın büyük bir titizlik gösterdiği konuların başında ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak geliyor.

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