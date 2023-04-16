Trabzonspor'da gözler Maxi Gomez'de!

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'a sürpriz bir oyun hazırlıyor. Teknik direktör İhsan Derelioğlu, "Taraftarımızla savaşacağız, taraftarımızla kazanacağız" diyerek futbolcuları agresif bir oyun benimsemeye teşvik ediyor.

EN ÖNEMLİ KOZ GOMEZ

Bordo-mavili takımın zorlu maçta en önemli kozu golcüsü Maxi Gomez olacak. Bu sezon ligde sadece 5 kez ağları sarsan Uruguaylı yıldız, bu 5 golün 3'ünü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı attı.

Büyük takımlara karşı çok daha iyi bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki santrfor, bu akşam Trabzon'un en önemli silahı olacak. Trezeguet ve Markovic topu ileride Gomez ile daha çok buluşturmaya çalışacak.