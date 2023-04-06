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Spor

Trabzonspor'da gündem teknik direktör!

Yeni yönetimin seçilmesi ile birlikte yapılanma sürecine hız kazandıran Trabzonspor, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Fanatik6 Nisan 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gündem teknik direktör!
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Önce Abdullah Avcı'nın görevi bırakması, ardından Orhan Ak'ın istifasının ardından Trabzonspor'da hoca arayışları hemen başladı.

Trabzonspor 22 günlük periyotta 4 lig maçına çıkacağı için teknik direktör konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

TRABZONSPOR'UN ADAYLARI

Sergen Yalçın ismi ön plana çıksa da başarılı çalıştırıcı ile henüz temas kurulmadığı öğrenildi. Gündemdeki diğer adaylar; son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut, boşta olan Samet Aybaba ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay.

Bazı yöneticiler hem uygun maliyeti hem de boşta olması nedeniyle İlhan Palut ismine sıcak bakıyor. Samet Aybaba'nın ise hem gençleri vitrine çıkarabileceği hem de tecrübesiyle takımı mental anlamda toparlayacağı düşünülüyor. Trabzonspor'un eski hocası Rıza Çalımbay'ın da adı kulislerde konuşuluyor. Ligde 10. sırada bulunan Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor.

MONTELLA VE ÇAĞDAŞ ATAN

Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan, bordo-mavili taraftarların en çok İstediği teknik direktörlerden... Ancak her iki hoca da takım çalıştırıyor. Montella, Adana Demirspor ile bu sezon fark yaratırken, geçtiğimiz günlerde Güney ekibinin başkanı Murat Sancak, "Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor Yönetimi yolda yürürken öyle bir saygısızlık yapmaz. İşin raconunu bilirler. Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitince görüşebilir. Biz Montella ile uzatmak isteriz ama herkes kararında özgür" demişti.

Çağdaş Atan ise transfer yasağına ve tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Kayserispor'da büyük iş başarıyor. Ligde 41 puanla 7. sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda bugün Fenerbahçe ile çeyrek final maçına çıkacak. Kayserispor, güçlü rakibini elerse Çağdaş hocanın sezon bitmeden kulübünden ayrılması zor.

SÜRECİ BAŞKAN YÖNETECEK

Tüm yöneticilerin fikri alındıktan sonra hoca konusunda Başkan Ertuğrul Doğan'ın görüşmeleri yürüteceği öğrenildi.

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