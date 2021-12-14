İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3227
  • EURO
    16,2196
  • ALTIN
    820.949
  • BIST100
    2148.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi başladı
Spor

Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA14 Aralık 2021 Salı 21:22 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 21:22
ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.