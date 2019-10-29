Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların yenileme, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Antrenman öncesinde futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.