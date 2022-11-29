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Spor

Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti.

DHA29 Kasım 2022 Salı 22:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti
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Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına bu akşam yapılan idmanla Antalya'da başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Antalya kampına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerindeki kampta ilk idmanını yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, yarın çift antrenman yaparak Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek.

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