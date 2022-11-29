Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti

Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına bu akşam yapılan idmanla Antalya'da başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Antalya kampına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerindeki kampta ilk idmanını yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, yarın çift antrenman yaparak Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek.