Trabzonspor’da hedef 4 gurbetçi
YENİ sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan Trabzonspor’un hedefindeki gurbetçi oyuncular ortaya çıkmaya başladı.
- Star Spor
Bordo-Mavililer’in Hamburg’dan Berkay Özcan, Marsilya’dan Yusuf Sarı, Avusturya ekibi FC Wacker’de oynayan Muhammed Kiprit, Fortuna Düssefldorf’ta forma giyen Kenan Karaman’la ilgilendiği bildirildi. Yönetimin, bu futbolculardan en az 2’sini kadroya katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.
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