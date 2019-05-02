Trabzonspor’da hedef 4 gurbetçi

Bordo-Mavililer’in Hamburg’dan Berkay Özcan, Marsilya’dan Yusuf Sarı, Avusturya ekibi FC Wacker’de oynayan Muhammed Kiprit, Fortuna Düssefldorf’ta forma giyen Kenan Karaman’la ilgilendiği bildirildi. Yönetimin, bu futbolculardan en az 2’sini kadroya katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.