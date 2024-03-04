Trabzonspor'da hedef belli oldu! Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı

Trabzonspor için Alanya maçı bir eşik atlama anlamına geliyor. Trabzonspor, kazanması halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Bordo-mavililer, uzun süre sonra ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. En son yine Abdullah Avcı ile 2021-22'nin 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan Fırtına, daha sonra hiç 4 maç art arda galip gelemedi. Son 3 haftada Hatayspor ve Pendikspor'u 2-0, Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek. Galip gelirse 75 hafta sonra (740 gün) ilk gerçekleştirmiş olacak

ENERJİ, AKIL VE YARDIMLAŞMA

Takım içi motivasyonu yüksek tutan bordo mavili hoca, milli araya kadar oynayacakları 3 maçta oyuncularından 3 galibiyet istedi. Fırtına, Alanyaspor'un ardından Karagümrük ve Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Adım adım gideceklerini söyleyen Avcı, "Ligde 3.'lük ve Türkiye Kupası... İkisi de önemli hedefler, ikisi de bizim elimizde. Bu takımın bu hedeflere ulaşacak gücü fazlasıyla var. Yüksek enerji, akıllı oynamak ve saha içinde yardımlaşmak. Üç konu başlığı çok önemli. Duygumuz asla aklımızın önüne geçmemeli. Potansiyelinizi göstermeye başladınız, daha fazlası olduğunu da biliyorum" sözleriyle takımına seslendi.

KÖTÜ DÖNEM BİTTİ

Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 öne geçtiği Antalyaspor deplasmanında beraberliğe razı olan Fırtına, sonrasında taraftarı önünde Galatasaray'dan 5 gol yemiş, Çaykur Rize, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a da mağlup olmuştu. Ancak ibre artık tersine döndü.

ARTIK İBRE TERSİNE DÖNDÜ

İkinci yarının ilk 5 maçında dibe vuran Trabzonspor, yine 5 maçta kendine geldi. Tam tersi bir grafik çizdi. Üst üste yenilgiler yaşadığı süreçte kalesinde 12 gol gören ve sadece 4 kez rakip fileleri havalandıran Fırtına 5'te 5 yaptığı periyotta sadece 1 gol yedi. 8 defa ağları sarstı.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

3'ü lig olmak üzere son 4 maçta hiç gol yemeyen bordomavililer, takım savunmasını ciddi şekilde düzeltti. Hücumda da çok daha istekli, baskılı ve pozisyonlara giren bir Trabzonspor var. 21 günde çıktığı Gençlerbirliği (kupa), Hatay, Pendik, Adana Demirspor ve Başakşehir (kupa) maçlarını kazanan bordo-mavililer, seriyi sürdürmek istiyor.

İKİ MAÇ EVDE! FENER'İ BEKLİYOR

Bugün Alanya deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, sonrasındaki 2 karşılaşmayı Papara Park'ta oynayacak. Bordo-mavililer, 9 Mart'ta Karagümrük'ü, 17 Mart'ta ise Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısında F.Bahçe'nin 19'da 19 yaptığı dönemde ezeli rakibini Kadıköy'de yıkan Fırtına, yine aynı tarifeyi uygulamak amacında.

BARDHI'YE ÖZEL GÖREV

Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı sonrası performansı artan Enis Bardhi ile Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Makedonyalı 10 numaradan daha fazla rakip ceza sahasına girmesini isteyen ve bol bol şut atmasını söyleyen başarılı hoca, hücum organizasyonlarında da Enis Bardhi'yi oyun kurucu olarak kullanacak. 28 yaşındaki yıldız, ligde son 6 maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

FERNANDEZ HAZIR KITA

Son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Joaquin Fernandez geri döndü. İspanyol stoper, Alanya maçında forma bekliyor. Ancak Avcı'nın kazanan kadroyu ve kurguyu bozmaması, arka tarafta Denswil'in yanında yine Mendy ile başlaması yüksek ihtimal. Orta sahada da Berat-Umut Güneş ikilisi başlayacak.