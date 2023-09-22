Trabzonspor'da hedef Hatayspor galibiyeti

Transferin fırsat dönemini oldukça hareketli geçiren; Onuachu, Pepe, Mendy gibi flyıldız isimleri kadrosuna katıp güç elde eden Fırtına'da Beşiktaş galibiyeti ise takıma ve teknik heyete olan güveni tazeledi.

Bordo-Mavililer, 3-0'lık sükseli zaferin ardından yakalanan havayı Hatayspor galibiyetiyle taçlandırmayı hedefliyor. Maçın Trabzonspor adına bir önemi daha var. Öyle ki Hatayspor'un başında görev yapan Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 26 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Bu maçlarda 15 kez sevinen genç çalıştırıcı 11 kez de beraberlik yaşadı.

HATAYSPOR NAMAĞLUP



Trabzonspor, Volkan Demirel'e karşı galibiyet elde ederek hem yükselişini sürdürmek hem de önemli bir eşik atlama sınavı olarak gördüğü karşılaşma neticesinde pozitif havayı sürdürmek amacında. Öte yandan Hatayspor, geride kalan 5 haftanın bileği bükülmeyen takımlarından biri olarak öne çıkmıştı. Oynadığı 5 maçtan 1 galibiyet, 4 de beraberlik çıkaran Hatay, Trabzonspor maçında kayıp yaşamak istemiyor. Pazartesi günkü mücadele iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

BJELİCA'DAN İLGİNÇ SERİ



Nenad Bjelica'nın Süper Lig kariyerinde çıktığı 13 maçın hiçbiri berabere bitmedi. Fırtına bu süreçte 7 galibiyet elde ederken 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Lig tarihinde kariyerine daha uzun serilerle başlayan sadece iki teknik direktör bulunuyor: Bayram Bektaş (22 maç) ve Ünal Karaman (22 maç).