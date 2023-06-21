Trabzonspor'da hedef Rayyan Baniya

Karadeniz ekibi, Türk pasaportu bulunan 24 yaşındaki Baniya için Karagümrük'e resmi teklif yaptı. Ancak kırmızı-siyahlılar 2 milyon euro düzeyindeki teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi. Karagümrük'ün yurt dışından da ciddi talipleri olan Baniya için 3 milyon euronun üzerinde bir beklenti içinde olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın istediği Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis'le her konuda anlaşan Trabzonspor'un, Baniya için Karagümrük'e yeni teklif yapacağı iddia edildi. Bordomavililerin bu kez 3 milyon euroya yaklaşan bir teklifle Karagümrük'ün kapısını çalacağı ileri sürüldü.

Kariyerine İtalya'da başlayan ve Karagümrük'e 2 sezon önce Hellas Verona'dan bedelsiz gelen Rayyan Baniya, kırmızı-siyahlı formayla 32 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti.