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Spor

Trabzonspor'da hedef Rayyan Baniya

Trabzonspor transferde stoper takviyesine odaklandı. Marc Bartra ile yollarını ayırmaya hazırlanan bordo-mavili takım, Fatih Karagümrük'ün başarılı oyuncusu Rayyan Baniya için girişimlerini sürdürüyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'da hedef Rayyan Baniya
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Karadeniz ekibi, Türk pasaportu bulunan 24 yaşındaki Baniya için Karagümrük'e resmi teklif yaptı. Ancak kırmızı-siyahlılar 2 milyon euro düzeyindeki teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi. Karagümrük'ün yurt dışından da ciddi talipleri olan Baniya için 3 milyon euronun üzerinde bir beklenti içinde olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın istediği Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis'le her konuda anlaşan Trabzonspor'un, Baniya için Karagümrük'e yeni teklif yapacağı iddia edildi. Bordomavililerin bu kez 3 milyon euroya yaklaşan bir teklifle Karagümrük'ün kapısını çalacağı ileri sürüldü.

Kariyerine İtalya'da başlayan ve Karagümrük'e 2 sezon önce Hellas Verona'dan bedelsiz gelen Rayyan Baniya, kırmızı-siyahlı formayla 32 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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