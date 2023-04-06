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Spor

Trabzonspor'da hedef Sergen Yalçın

Teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Trabzonspor'da hedefteki ismin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

6 Nisan 2023 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'da hedef Sergen Yalçın
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Trabzonspor'da, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü yenilgisinin ardından istifa eden Orhan Ak'ın yerine teknik direktör arayışı devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve ekibi teknik direktör arayışına yoğunlaştı. Takımın bir an önce toparlanması için Sergen Yalçın ve İlhan Palut isminin ön plana çıktığı belirtildi.

Haberde, diğer adayların Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan olduğu kaydedildi.

Ancak bu iki ismin kulüpleriyle sözleşmeleri bulunduğu için Sergen Yalçın'ın bir adım öne çıktığı aktarıldı.

Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmelerin uzama ihtimaline karşın, Trabzonspor'un hafta sonunda Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacağı maçta takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu'nun bulunacağı kaydedildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sergen Yalçın tarafından bordo-mavililerle henüz bir temas kurulmadığı aktarılırken, 50 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor'un başına geçmeye sıcak baktığı 'fade edildi.

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