Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanıyor. Ligde sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde değişikliğe gidiliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ İDMANDA

Geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'daki görevinden istifa eden Avcı, perşembe günü takımı ile ilk idmanına çıkacak.

BJELICA İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ

Trabzonspor, yollarını ayırmaya hazırlandığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili yönetim, perşembe gününe kadar Bjelica ile yaptığı görüşmeleri nihayete erdirecek ve Hırvat teknik adamla yollar resmen ayrılacak.

Trabzonspor'un başına geçtiğimiz sezonun ortalarında geçen Nenad Bjelica, çıktığı 16 Süper Lig maçında 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde etti.