İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7153
  • EURO
    29,3764
  • ALTIN
    1658.93
  • BIST100
    8193.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor
Spor

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, 2 sezon önce takımı şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı ile yeniden anlaşmaya vardı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor
ABONE OL

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanıyor. Ligde sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde değişikliğe gidiliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ İDMANDA

Geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'daki görevinden istifa eden Avcı, perşembe günü takımı ile ilk idmanına çıkacak.

BJELICA İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ

Trabzonspor, yollarını ayırmaya hazırlandığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili yönetim, perşembe gününe kadar Bjelica ile yaptığı görüşmeleri nihayete erdirecek ve Hırvat teknik adamla yollar resmen ayrılacak.

Trabzonspor'un başına geçtiğimiz sezonun ortalarında geçen Nenad Bjelica, çıktığı 16 Süper Lig maçında 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.