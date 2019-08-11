Trabzonspor’da ilk aday Niasse

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın bu yöndeki isteği sonrası arayışlara hız veren Bordo-Mavili yönetimin listesinin ilk sırasında Oumar Niasse olduğu öğrenildi. Everton’da forma giyen Senegalli futbolcu, Süper Lig’i de yakından tanıdığı için tercih edilirken, bu transferin gerçekleşmeme ihtimali de göz önünde bulundurularak alternatif bir isim daha belirlendi. Trabzonspor’un yedekte tuttuğu isim ise aint Etienne’de oynayan Lois Diony. Karadeniz ekibi her iki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.