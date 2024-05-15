Trabzonspor'da ilk hedef Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile 23 Mayıs Perşembe günü oynayacağı final müsabakası Trabzonspor'un gündemini meşgul etse de Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililerin tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, öğrencilerine ilk hedeflerinin ligin 37. haftasında deplasmanda oynayacakları Başakşehir mücadelesi olduğunu vurguladı. Lig üçüncülüğüne ulaşmaları için önlerinde zorlu mücadelelerin bulunduğunu aktaran Avcı, maç maç gideceklerini ve hedeflere adım adım ulaşacaklarını belirtti.

ARADA 3 PUAN VAR



Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan bordo-mavililerin, İstanbul'da oynayacağı zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üçüncülüğü garantilemiş olacak. Maçın beraberlikle sona ermesi halinde büyük avantaj elde edecek Karadeniz ekibi, mağlup olursa dördüncü sırada son haftaya girecek. Başakşehir ise ilk kez bu sezon üçüncü sıraya yükselecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Trabzonspor'un 61 puanı bulunurken, Başakşehir ise 58 puana sahip. Trabzonspor, alacağı galibiyetle moralli bir şekilde kupa maçına Beşiktaş karşısına çıkmak istiyor.

AVRUPA KUPALARINI GARANTİLEDİ



Trabzonspor, geçen sezon 36 hafta üzerinden oynanan ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti. Ligin bitimine iki hafta kala 61 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon ise Avrupa'ya gidebilecek. Karadeniz ekibinin, ligdeki konumu ve kupada alacağı sonuç Avrupa'da hangi organizasyona katılacağını belirleyecek.