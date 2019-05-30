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Trabzonspor'da ilk hedef Rachid Alioui

Trabzonspor; uzun süredir takip ettiği ve bonservisi elinde olan Faslı golcü Rachid Alioui ile görüşmelere başladı.

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Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un forvet adaylarından ilki netleşti.
 
Fırtına, Fransa'nın Nimes takımıyla sözleşmesi dolan ve bonservisi elinde olan Rachid Alioui ile temasa geçti.
 
Trabzonsporlu scoutların, 26 yaşındaki ve 186 cm boyunda olan Rachid'i Fransa'da birçok karşılaşmada tribünden izlediği ve bordo-mavili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.
 
Rachid Alioui daha önce Guingamp ve Laval'da da forma giydi. 206 maça çıkarken 49 gol atıp 15 asist yaptı
 
Trabzonspor'un, forvet hattı için Alioui dışında yine bonservisi olmayan birçok oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
(Sabah)
 

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