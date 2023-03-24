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Spor

Trabzonspor'da ilk hedef Vincenzo Montella

Hoca arayışlarına devam eden Trabzonspor'da ilk hedef belirlendi. Bordo-mavililerin Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'ya teklif götüreceği bekleniyor.

SporX24 Mart 2023 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ilk hedef Vincenzo Montella
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Trabzonspor yönetimi, pazar günkü seçimden sonra teknik direktör adaylarını gündeme yatıracak.

Yerli isimlere ağırlık verilse de, yabancı isimler göz ardı edilmeyecek. Adana Demirspor'un İtalyan hocası Vincenzo Montella, bir numaralı hedef.

Güney ekibinin henüz yeni kontrat teklif etmediği Montella'nın, kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN PAHALI GELDİ

Boştaki hocalardan Sergen Yalçın için geçtiğimiz günlerde aracılar vasıtasıyla nabız yoklaması yapıldı. Ancak Yalçın'ın yıllık ücreti pahalı geldi. Beşiktaş'ta son olarak 30 milyon TL kazanan Sergen hocanın, aynı seviyede bir ücret beklentisi var. Trabzonspor ise maliyeti düşürmek istediği için Sergen hocanın beklentilerini karşılayamayabilir.

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