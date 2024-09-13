Trabzonspor'da imza töreni

Trabzonspor, transferin son gününde daha önce anlaşma sağladığı Muhammed Cham ve Serdar Saatçı'yla sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Muhammed Cham ve Serdar Saatçı için de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

"BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Törende konuşan Amatör Branşlar Sorumlu yönetici Derviş Köz, Cham'ın Trabzonspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Köz, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz" İfadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transferi sürecinde çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham da herkese teşekkür etti. Genç oyuncu "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. 3 haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Muhammed Cham'ın da 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

"EN İYİ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

29 numaralı formayı giyecek olan yeni transfer Serdar Saatçı ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.