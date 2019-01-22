Trabzonspor'da iskelet çöktü

SÜPER Lig’de lider Medipol Başakşehir’e sahasında 4-2 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor’da sakat ve eksikler yüzünden iskelet kadro çöktü. Bordo-Mavililer’de sezonu kapatan Onazi ile sakatlığı devam eden kaptan Sosa’ya Başakşehir karşılaşmasında ayak tarak kemiği kırılan Pereira ile iğne ile sahaya çıkan Hugo Rodallega’nın eklenmesi sıkıntı yarattı.

EKUBAN KUPAYA YETİŞTİRİLECEK

Sosa, Onazi ve Pereira’nın tedavileri devam ederken, Rodallega’nın da bugün Türkiye Kupası’nda Balıkesir Baltok’la oynanan karşılaşmada forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Başakşehir’e karşı iğne ile oynayan ve hem kendi kalesine hem de rakip kaleye bir gol atan Ekuban’ın ise kupa mücadelesine yetiştirileceği kaydedildi. Teknik Direktör Ünal Karaman, sakat ve eksiklerin yüzünden genç futbolculara şans verme kararı aldı.

RODALLEGA’NIN HEDEFİ SİVAS

Karaman, genç oyuncular Murat Cem ve Abdülkadir Parmak’ı ilk 11’de monte edecek. Rodallega’nın pazar günü deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yetiştirileceği kaydedildi. Milan’a Sosa ve Kucka’nın transferinden olan borcunu zamanında ödemediği için FIFA’dan transfer yasağı alan Bordo-Mavililer, sezon sonuna kadar mevcut oyuncularıyla mücadelesini sürdürecek.