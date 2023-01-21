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Spor

Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.

684 GÜNDÜR YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

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