Trabzonspor'da İstanbulspor mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından açma-germe çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, ayak tenisi ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puanla 6. sırada yer aldı.