Trabzonspor'da istenmeyen adamdı, kahraman oldu: Denswil

Maaş bütçesini düşürmek isteyen Trabzonspor'da, sezon hazırlıkları başlamadan gönderilmesi planlanan isimler arasında Stefano Denswil de yer alıyordu. İmza parasıyla birlikte senelik ücreti 2.2 milyon Euro olan Hollandalı stoper için beklenen teklifler gelmeyince, Denswil takımda kalmıştı.

Slovenya kampında teknik direktör Nenad Bjelica'nın sık sık özel görüşmeler yaptığı Denswil, Antalyaspor maçında attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirdi. Golün yanı sıra savunma performansıyla alkış toplayan tecrübeli futbolcu, adeta kahraman oldu.

Yönetimin kısa süre önce yıllık ücretinde bir miktar indirim yapmasını istediği Denswil'in bu konuda vereceği cevap merak konusu.