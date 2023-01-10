Trabzonspor'da Jean Evrard Kouassi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh ettiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

BEDELSİZ GELDİ, BEDELSİZ GİTTİ

WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralandı.

Karagümrük'ün de kiralık anlaşmasını yarım sezonda fesh ettiği Kouassi'nin Çin takımlarından Zheijang'a gitmesi bekleniyor.