İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7737
  • EURO
    20,1718
  • ALTIN
    1133.16
  • BIST100
    4987.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Jean Evrard Kouassi ile yollar ayrıldı
Spor

Trabzonspor'da Jean Evrard Kouassi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

10 Ocak 2023 Salı 23:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Jean Evrard Kouassi ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh ettiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

BEDELSİZ GELDİ, BEDELSİZ GİTTİ

WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralandı.

Karagümrük'ün de kiralık anlaşmasını yarım sezonda fesh ettiği Kouassi'nin Çin takımlarından Zheijang'a gitmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.