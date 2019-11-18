Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor'da bir oyuncu düzelirken, diğerinden gelen sakatlık haberi, bir türlü ideal kadronun oluşmamasına neden oluyor. Bordo-mavililerde, ligin başından itibaren bir çok ciddi sakatlık yaşandı. Ekuban ve Onazi'nin ciddi sakatlıklarına Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı da eklenince teknik heyetin eli kolu bağlandı. Bu şartlarda çıktığı lig maçlarından iyi sonuçlar alan bordo-mavililer, zirve ile olan puan farkının da açılmamasını sağladı.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Alanya ve UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a karşı forma giyemeyen kaptan Jose Sosa'nın ligin 12. haftasında oynanacak Ankaragücü maçında da forma giyemeyeceği belirtildi. Arjantinli futbolcunun tedavisinin sürdüğü, tedbir amaçlı olarak Ankara deplasmanında kadroda olmayacağı açıklandı.

(Yeni Şafak)