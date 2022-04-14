İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2022 Perşembe / 13 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6121
  • EURO
    15,9736
  • ALTIN
    927.637
  • BIST100
    2480.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi tek eksik
Spor

Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor'da, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:30
ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibi, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.