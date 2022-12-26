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Spor

Trabzonspor'da, Karagümrük mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. ß

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'da, Karagümrük mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup ederek, ezeli rakibini liderlikten etmişti.

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