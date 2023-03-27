Trabzonspor, teknik direktörlüklük için Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Karadeniz ekibinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.