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Spor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 18:41 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 18:41
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan idmanda yarın oynanacak karşılaşma öncesi son taktik çalışmasını yaptı.

Ligin zirvesindeki Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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