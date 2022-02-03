Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Hamsik ve Koita antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.