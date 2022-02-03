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Spor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 20:00
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Hamsik ve Koita antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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