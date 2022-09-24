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Spor

Trabzonspor'da Kayserispor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ikinci antrenmanında, dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'un geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. HAFTA: İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

2. HAFTA: Trabzonspor 1-0 Hatayspor

3. HAFTA: Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

4. HAFTA: Trabzonspor 0-0 Galatasaray

5. HAFTA: Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

6. HAFTA: Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor

7. HAFTA: Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

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