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Spor

Trabzonspor'da Kayserispor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA25 Eylül 2022 Pazar 21:30 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı.

Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, milli takım kampında bulunan Uğurcan Çakır, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Bakasetas, Enis Bardhi, Gbamin, Trezeguet ile Umut Bozok katılmadı. Ayrıca Hüseyin Türkmen ve Yusuf Yazıcı da takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı.

Bu arada, teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman sırasında gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet etti.

Bordo-mavililer, yarını izinli geçirerek salı günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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