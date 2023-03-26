Trabzonspor'da Kayserispor maçı mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Orhan Ak yönetiminde ısınma haraketleriyle başlayan antrenmanda çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı iznin ardından Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına 28 Mart Salı günü devam edecek.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 44 puanla 5. sırada yer aldı.