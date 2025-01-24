İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6834
  • EURO
    37,5745
  • ALTIN
    3183.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
Spor

Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 19:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma ve taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yeni transfer Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ın da yer aldığı antrenman, kuvvet çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Bellona Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.